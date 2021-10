Sinan Bolat tire les conclusions du début de saison compliqué de la Gantoise

Si La Gantoise a bien entamé sa campagne de Ligue des Nations, en championnat ça reste compliqué.

Une courte défaite, à dix contre onze pendant une bonne heure: Sinan Bolat espérait forcément mieux pour son retour au Bosuil. "La roue a tourné, comme souvent ces dernières semaines, dans le sens de l'adversaire", regrette le portier de la Gantoise, qui estime que son équipe méritait au moins un point.

Un refrain qui revient souvent du côté des Buffalos. "A la fin, il n'y a que le résultat qui compte et la conclusion est la même depuis plusieurs semaines: nous devons être plus efficaces. On continue à travailler cela à l'entraînement, mais c'est en match que ça doit payer", ajoute-t-il.

Seulement 14es de Pro League avec 11 unités, les Buffalos n'ont déjà plus de temps à perdre et seront dans l'obligation de faire un résultat, dans deux semaines, contre l'équipe en forme du championnat: l'AS Eupen.