Des années plus tard, Kuipers s'excuse auprès de Zlatan et du PSG

Il a avoué s'être trompé après avoir expulsé Zlatan Ibrahimovic en Ligue des Champions.

Il n'est jamais trop tard pour regretter. Lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions 2015 entre le Paris Saint-Germain et Chelsea (2-2 ap, 1-1 à l’aller), Bjorn Kuipers avait exclu Zlatan Ibrahimovic dès la 31e minute de jeu pour un tacle appuyé sur Oscar. Et six ans plus tard, l’arbitre néerlandais l’a encore en tête…

"Nous faisons tous des erreurs. Dans tous les matchs. Il n'y a quasiment jamais de match parfait. Mon pire match ? C’est à Londres, entre Chelsea et le PSG, en huitième retour de C1. J'ai expulsé Ibrahimovic, après 31 minutes, un rouge direct. À vitesse réelle, c'est rouge. Mais au ralenti, c'était mieux de sortir un jaune. Dans ce match, nous avons échoué en tant qu'équipe arbitrale", a reconnu le désormais retraité lors d'une interview accordée à La Gazzetta dello Sport.

Cela n'avait pas empêché le PSG de franchir l'obstacle londonien.