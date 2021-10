Degryse en est certain : " Kompany entraînera un jour les Diables rouges »

Roberto Martinez ne sera pas éternellement à la tête des Diables Rouges. La question de savoir qui devrait lui succéder a été posée plusieurs fois sans réponse claire. Pour Marc Degryse, il y a un homme qui pourra le faire à l'avenir.

Degryse a déjà dit que Vincent Kompany est un grand entraîneur en devenir. « Kompany a encore un long chemin à parcourir, mais un jour, il entraînera les Diables rouges », a-t-il déclaré dans le podcast HLN. « Il a déjà beaucoup évolué en deux ans et demi, même s'il reste bien sûr encore un long chemin à parcourir en club. Pour Hannes Delcroix, Kompany est le parfait exemple.

Hannes Delcroix était également invité dans le podcast d'HLN: "Il était l'un des meilleurs défenseurs du monde. Défensivement, on ne peut rêver mieux comme entraîneur. Il regarde aussi tous mes matchs avec l'équipe nationale et me donne des retours."

Vincent Kompany pourrait-il remplacer Roberto Martinez à la tête des Diables?