Pro League: les arbitres pour la onzième journée de championnat

C'est Bert Put qui donnera le coup d'envoi de la onzième journée avec le match entre le Club de Bruges et Courtrai, vendredi soir. Nathan Verboomen enchaînera avec le duel des promus entre l'Union et Seraing, samedi après-midi.

Kevin Van Damme dirigera la rencontre entre le Standard et OHL, Alexandre Boucaut sera au sifflet pour le déplacement d'Anderlecht à Saint-Trond et Lawrence Visser s'occupera de Charleroi-Genk.

