Augmentation des taxes pour les footballeurs: la Pro League réagit

La gouvernement a bel et bien annoncé une augmentation des taxes pour les joueurs pros en Belgique. La Pro League a réagi dans la foulée.

C'était dnans l'air depuis quelques semaines, c'est désormais officiel: le gouvernement a annoncé l'augmentation des taxes pour les footballeurs de notre championnat. Dans la foulée, la Pro League a pris la parole via son site officiel:

" La Pro League prend note de la communication et des décisions du gouvernement. Pour le moment, les détails de la réglementation doivent encore être précisés ; il est donc trop tôt pour réagir sur le fond. Au cours des derniers mois, nous avons eu des contacts constructifs avec le monde politique et toutes les parties prenantes. Nous souhaitons poursuivre ces contacts pour la suite de l’élaboration des textes, avec une attention particulière accordée à la date de leur entrée en vigueur, aux mesures transitoires, à l’impact sur la formation des jeunes joueurs et certainement aussi aux autres sports professionnels, qui ne doivent pas être mis en difficulté", peut-on lire dans ce communiqué.