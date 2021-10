Des blessés, mais un retour imminent du côté du Standard de Liège : "L'une des très bonnes nouvelles de cette semaine"

Ce samedi soir, le Standard de Liège accueille OHL lors de la onzième journée de Jupiler Pro League. Après avoir enregistré trois défaites de suite, le matricule 16 aura à coeur de renouer avec la victoire pour la première de Luka Elsner à sa tête.

Luka Elsner ne pourra pas compter sur tout le monde samedi soir. "Gojko Cimirot est rentré de sélection avec une douleur au mollet, il a passé une IRM et il souffre d'une petite lésion. Il est out tout comme Kostas Laifis. Il traîne encore sa cicatrice même si les examens ont montré que tout était ok, mais une douleur latente le gêne", a confié le nouvel entraîneur du Standard de Liège avant d'évoquer la bonne nouvelle de la semaine.

"Merveille Bokadi a effectué une très belle semaine. Il progreses rapidement et retrouve ses sensations. Ce vendredi, il va participer au match des U21 contre Genk. Un derrnier test pour lui avec du temps de jeu afin de pouvoir bien gérer les efforts. On espère compter sur lui le plus vite possible. Il pourrait déjà être là lors du prochain match. On voit ce qu'il peut apporter. L'une des très bonnes nouvelles de cette semaine. Il est capable d'apporter beaucoup dans le jeu et sa structure. À fois comme milieu défensif et défenseur", a expliqué le Franco-Slovène.