Dortmund prépare déjà l'après Haaland

Le BVB penserait à deux joueurs pour remplacer le Norvégien qui devrait quitter le club l'été prochain.

Le Borussia Dortmund se prépare déjà au futur sans Erling Haaland. On le sait, le Norvégien suscite l'intérêt des plus grands clubs européens (Bayern, Manchester City, Real Madrid ou encore Barcelone) et un départ en fin de saison semble inéluctable.

Selon Sport Bild, les Borussen auraient deux pistes pour remplacer le cyborg. Il y a tout d'abord l'Allemand Karim Adeyemi de Salzburg. L'attaquant de 19 ans est considéré comme un des futurs grands talents du football allemand. Mais le BVB aurait également une piste aux Pays-Bas.

Après un passage mitigé à West Ham, Sébastien Haller s'épanouit pleinement à l'Ajax. L'international ivoirien carbure chez le champion hollandais : il compte déjà dix buts en dix rencontres depuis le début de la saison. Cependant, son entraîneur Erik ten Hag est clair : "Je ne peux pas exclure qu'il puisse être intéressant pour Dortmund. Mais une chose est sûre, il coûtera très cher."