Pochettino défend un de ses joueurs: "Qui peut douter de son talent de compétiteur?"

L'entraîneur argentin défend un joueur qui est pointé du doigt depuis sa venue.

Gêné par des problèmes au mollet, le défenseur central Sergio Ramos (35 ans) n'a toujours pas disputé le moindre match avec le Paris Saint-Germain depuis son arrivée cet été. Pour El Partidazo de Cope, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a diffusé un message rassurant concernant l'ancien joueur du Real Madrid.

"Malheureusement, Ramos n'a pas encore commencé à s'entraîner avec le groupe, mais il est proche. J'espère que ce sera le plus tôt possible. Nous sommes satisfaits de sa progression. C'est un grand champion. Qui peut douter de sa qualité de compétiteur et de son talent de footballeur ? La situation ne l’amuse pas mais il est fort", a assuré le technicien argentin.

Pour rappel, Ramos semble d'ores et déjà forfait pour les deux prochains matchs : contre Angers en Ligue 1 puis Leipzig en Ligue des Champions.