Golden Boy: un Diable Rouge parmi les 20 finalistes!

Il y avait deux jeunes joueurs belges parmi les 50 finalistes, il en reste un parmi les 20 derniers candidats à la succession d'Erling Haaland.

Ils ne sont plus que 20 à pouvoir prétendre au titre de Golden Boy, un trophée récompensant le meilleur jeune joueur d'Europe créé par le quotidien italien Tuttosport. Qui succédera à Erling Haaland? L'Espagnol Pedri, les jeunes Anglais Mason Greenwood et Jude Bellingham ou encore le Français Eduardo Camavinga font notamment partie des favoris.

Mais il y a aussi un jeune Belge dans la liste des 20 finalistes: au contraire de Jérémy Doku, Charles De Ketelaere en fait partie. Jamais un joueur belge n'a remporté le Golden Boy, mais trois Diables Rouges sont montés sur le podium: Eden Hazard et Thibaut Courtois ont pris la troisième place en 2011 et 2012, Romelu Lukaku et Divock Origi la deuxième en 2013 et 2014.