Luka Elsner revient sur sa première semaine d'entraînement et évoque OHL : "Il a fallu jongler avec beaucoup de choses"

Ce samedi soir, le Standard de Liège accueille OHL lors de la onzième journée de Jupiler Pro League. Après avoir enregistré trois défaites de suite, le matricule 16 aura à coeur de renouer avec la victoire pour la première de Luka Elsner à sa tête.

Luka Elsner est revenu sur sa première semaine d'entraînement au Standard de Liège. "Elle n'était pas mouvementée, mais très chargée tout de même. Il a fallu jongler avec beaucoup de choses et nous avons eu le retour des derniers internationaux ce jeudi. Ce fut la première séance où tous les joueurs étaient présents. C'est très bénéfique pour nous et 80% de la séance a été d'ordre tactique : comment bien défendre, savoir ce que l'on veut faire quand on a le ballon et quelle occupation du terrain on souhaite avoir. J'ai essayé d'être bref afin que toutes ces informations soient bien enregistrées. J'essaie d'être le plus clair possible et je sens un bon échange. Quand je pose des questions, il y a un retour au niveau des informations, et c'est positif. Il faut avancer et progresser ensemble. J'essaie de donner une structure dans le jeu afin qu'ils s'expriment de la meilleure façon possible sur le terrain", a confié le coach du matricule 16 en conférence de presse.

"Notre adversaire a un fonctionnement délicat à gérer"

Le technicien franco-slovène effectuera ses débuts à la tête du Standard de Liège ce samedi soir contre OHL lors de la onzième journée de Jupiler Pro League. Un adversaire que l'ancien coach de Courtrai a déjà rencontré cette saison. "Notre adversaire a un fonctionnement délicat à gérer car c'est une équipe qui attend la moindre erreur, la moindre brèche de l'adversaire pour faire mal lors des reconversions offensives. Une équipe qui n'est pas forcément à sa place au classement. Une formation redoutable quand elle récupère le ballon, mais également sur coup de pied arrêté. Puis, il y a Xavier Mercier, le joueur moteur. Il faudra répondre présent et être très vigilant", a conclu Luka Elsner.