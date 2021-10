Kompany avant le synthétique du Stayen : "Si je jouais, ce serait un problème"

Vincent Kompany s'est exprimé avant le déplacement toujours délicat du RSC Anderlecht à Saint-Trond. Les Mauves restent sur de bonnes prestations, pas récompensées dans les chiffres.

Trois matchs nuls consécutifs : Anderlecht ne reste pas sur des résultats très positifs, même si le fond de jeu aura été en nette progression à Ostende et surtout contre Bruges. "C'est difficile de tirer un bilan si tôt dans la saison, mais on peut dire que nous progressons, oui. Mais il va falloir que cette progression se traduise dans les points, et le plus tôt sera le mieux", concède Vincent Kompany en conférence de presse ce vendredi.

"S'il n'y avait pas de progression dans le jeu, cela dit, ce serait bien plus problématique. Il faut juste que nous soyons récompensés de notre bon travail", espère-t-il. "On sort d'une série de matchs compliqués, qui a été abordée calmement, et dont on a tiré de la confiance. Maintenant, c'est une nouvelle série de matchs et il faut l'entamer du mieux qu'on le peut".

© photonews

Saint-Trond, une équipe solide

Le déplacement au Stayen n'est cependant pas des plus simple. "Bernd Hollerbach fait du très bon travail, avec cette intensité typiquement allemande. Déjà à Mouscron, il avait fait de l'excellent boulot et installé une identité de jeu avec très peu de moyens", souligne Kompany. "Je m'attends à un match compétitif, car STVV perd rarement par plus d'un but d'écart. Il n'y a pas de raison de croire que dimanche sera différent".

Le synthétique, par contre, n'inquiète pas Kompany : "Nos joueurs sont jeunes et ont donc l'habitude de travailler sur ce genre de surface. Si j'avais dû jouer, là, ça aurait été un problème", plaisante-t-il.