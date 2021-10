Francky Dury réagit à la protestation des supporters : "Il faut que cela reste respectueux"

Zulte Waregem a pris trois points très importants samedi contre l'Antwerp, et de manière spectaculaire.

Mené au score face à l'Antwerp, les hommes de Francky Dury sont parvenus à remonter le déficit d'un but pour l'emporter 2-1. Un résultat idéal pour la confiance et pour le classement, car Zulte peut désormais se donner un peu d'air et s'éloigner de la zone rouge.

Le coach d'Essevee était sous pression ces dernières semaines, et peut également souffler.

Malgré le communiqué du conseil d'administration du club, qui avait confirmé maintenir sa confiance en Dury, certains supporters n'étaient pas satisfaits et ont fait part de leur mécontentement pendant le match avec des banderoles, et en interrompant le match en jetant des des fumigènes sur le terrain.

Francky Dury, cependant, a géré cela avec calme : "Je peux comprendre ces gens. Je n'ai pas de problème à ce qu'on me juge, je dois l'accepter. Mais il faut que cela reste respectueux", réagit ce dernier sur Sporza.

"Les joueurs et le staff m'ont énormément soutenu la semaine dernière. C'est pourquoi j'ai été surpris par des choses qui sont apparues dans les médias et qui n'étaient pas vraies. Ça m'a mis en colère. La rumeur que j'aurais une relation difficile avec mes assistants est absurde. Tout ce que nous faisons, nous le faisons en concertation", ponctue Dury.