Genk a prolongé le contrat de l'une de ses pièces maîtresses

Le Nippon a rejoint Genk en provenance de Kashiwa Reysol au début de l'année 2019. Il s'est rapidement imposé sur le flanc droit et, dès ses premiers mois, il a largement contribué au quatrième titre de champion des Limbourgeois.

Genk a prolongé le contrat de Junya Ito (28 ans) d'un an, soit jusqu'en 2024. "J'aime être ici", a confié le Nippon sur les médias sociaux. L'international japonais a inscrit 22 buts pour Genk et délivré 33 passes décisives en 110 matchs. Cette saison, son bilan est de un but et six passes décisives en seize rencontres.



"Junya aime être à Genk. Et nous sommes heureux de l'avoir avec nous pour une plus longue période", peut-on lire sur le site du club de Genk.