Inquiétudes pour Joris Kayembe?

Le latéral gauche de Charleroi a quitté la pelouse en boitillant dimanche soir.

Charleroi a retrouvé le chemin de la victoire en terrassant le Racing Genk. Une soirée parfaite pour des Zèbres efficaces face au but et solides défensivement, avec un Hervé Koffi en toute grande forme. Avec tout de même une fausse note? Joris Kayembe, qui n'avait pas encore loupé la moindre minute de jeu cette saison, a été contraint de céder sa place à Karim Zedadka à 21 minutes du terme.

Une mesure de précaution avant tout. "Il a ressenti une douleur à la cuisse, et on n'a pas voulu prendre de risque, c'est pour ça qu'on a fait le changement tout de suite. Il faudra attendre lundi pour évaluer ça", confiait Edward Still en conférence de presse d'après-match.