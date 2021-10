Karim Benzema évoque le Ballon d'Or

Karim Benzema peut-il soulever le Ballon d'Or en novembre prochain ? Le Français croit en ses chances.

De plus en plus de voix s'élèvent pour que Karim Benzema, auteur d'une année de folie avec le Real Madrid, remporte le Ballon d'Or 2021. Mais qu'en pense l'intéressé ? "Bien sûr que j'en rêve, cela fait partie des nombreux rêves que j'avais quand j'étais petit", reconnaît l'attaquant français. "Mes idoles, que ce soit Zizou ou Ronaldo, sont venues au Real, je suis venu au Real. Ils ont remporté le Ballon d'Or et moi ... je n'en suis pas très loin aujourd'hui. Ce sont des choses auxquelles je pense".

Verdict le mois prochain pour Benzema ...