Malgré la victoire, Vanhaezebrouck loue Eupen: "Une équipe qui peut marquer à n'importe quel moment"

Hein Vanhaezebrouck a eu peur jusqu'au bout, du moins jusqu'au deuxième but des siens.

Après une rencontre, remportée ou perdue, Hein Vanhaezebrouck est toujours très locace. Il est revenu en conférence de presse sur le duel remporté face à Eupen, une équipe qu'il redoutait.

"J'avais dit avant le match qu'Eupen méritait son classement. Je les ai vu jouer plusieurs fois, et notre force aujourd'hui aura été de se créer autant d'occasions face à cette bonne défense, mais surtout de ne rien concéder. Le penalty est léger, je le reconnais, mais pour une fois que c'est en notre faveur...."

Mais le coach des Buffalos a tremblé jusqu'au bout: "J'aurais bien voulu qu'on marque le deuxième but rapidement, car on sait qu'Eupen peut marquer à n'importe quel moment. Agbadou a eu une belle occasion d'ailleurs... mais après le deuxième but on était un peu plus libérés".

Une belle victoire bonne pour la confiance avant d'aller au Partizan en Conference League.