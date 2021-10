Le nouveau record inquiétant du Beerschot

Non seulement les Anversois ne gagnent pas, mais ils ne marquent plus.

Le Beerschot vit un début de saison catastrophique en Pro League. Le club anversois compte un très maigre bilan de 2 sur 33 et est la pire attaque de l'élite belge avec sept petits buts inscrits.

Pire encore, le club a battu un record historique : il est le seul à ne pas avoir marqué un seul but en six matches consécutifs à domicile. Les Rats ne comptent d'ailleurs aucun point pris à domicile depuis la reprise du championnat. La crise est plus que profonde au Beerschot.