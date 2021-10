🎥 Mahrez est de retour au Jan Breydel: vous souvenez-vous de son coup franc avec Leicester?

C'était une autre époque, avec Ranieri et Preud'homme sur les petits bancs.

Ce mardi soir, Mahrez va retrouve une pelouse spéciale pour lui. C'est en effet au Jan Breydel qu'il avait marqué son premier but en Ligue des Champions. C'était avec Leicester, le 14 septembre 2016.

Les Anglais menaient déjà 0-1 à la suite d'un but d'Albrighton, avant que Mahrez ne plante ce petit bijou dans la lucarne de Butelle. Au final, les Foxes s'étaient imposés 0-3. Attention à l'Algérien, qui sera titulaire, et qui avait planté un second but sur penalty lors de ce match.