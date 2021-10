Des membres du noyau dur de Cologne s'attaquent aux supporters de Genk en Youth League

Lors de la rencontre entre Genk et Cologne en Youth League, une délégation étonnamment importante de supporters Allemands est venue à Genk, et les choses ont dégénéré.

La soirée n'a pas été si rose à Genk malgré la victoire 3-1 des Limbourgeois face à Cologne en barrage retour de Youth League.

Une centaine de membres du noyau dur de Cologne s'était rendue à Genk et a traversé le terrain lors de la mi-temps pour se confronter aux supporters locaux. Très rapidement, les supporters Allemands ont été dispersés grâce à une intervention rapide de la police et des stewards. Avec quelques minutes de retard, le match a repris, et alors que le score était d'un partout, Luca Oyen et Jay-Dee Geusens ont donné la victoire aux Limbourgeois.