Mbappé: Et si le Barça....

Kylian Mbappé semble se diriger vers le Real Madrid, mais le FC Barcelone pourrait entrer dans la danse.

En fin de contrat en juin, Kylian Mbappé (22 ans, 13 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison) n'a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain. Si le club de la capitale n'a pas perdu espoir de lui faire signer un nouveau bail, l'attaquant parisien sera libre de négocier avec la formation de son choix dès le 1er janvier en vue d'un départ en fin de saison.

En cas de départ du PSG, le Real Madrid, que le Français voulait rejoindre cet été, est le grand favori pour le récupérer. Mais, à en croire le quotidien espagnol AS, le FC Barcelone compte s'inviter dans ce dossier. Malgré leurs soucis financiers, les Blaugrana estiment que leurs comptes permettront en juillet prochain de verser une prime à la signature de 90 millions d'euros au champion du monde.

Le mois dernier, la presse espagnole évoquait l'intention du Real d'offrir à Mbappé un contrat de six ans assorti d'une prime à la signature de 80 M€. Au Barça, on pense que le rival madrilène n'en proposera pas plus de 50 M€, toujours d'après AS. Véritable espoir ou simple volonté de faire payer plus les Merengue ?