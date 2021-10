Malines et Zulte inscrivent quatre buts en 16 minutes et partagent l'enjeu

Le KV Malines et Zulte Waregem ont partagé l'enjeu, et les quatre buts ont été inscrits ... dans le premier quart d'heure.

Il ne fallait pas arriver en retard à Malines ce samedi : après 16 minutes, tout était dit. Dès la 5e minute, Hugo Cuypers ouvrait le score, et on se disait que Zulte Waregem était à nouveau parti pour une soirée compliquée quand Sandy Walsh faisait 2-0 à la 7e. Mais Jean-Luc Dompé, en grande forme, sera doublement décisif et offrira les 1-2 et 2-2 à Gano, puis Sissako aux ... 10e et 16e minutes de jeu.

Le match se calmera par la suite, et les deux équipes se contenteront de ce point : Malines reste 5e de D1A, tandis que Zulte Waregem reste 4 points au-dessus de la zone rouge et du Cercle de Bruges.