Benito Raman, titulaire et ... buteur ? "Je le considère comme mon cinquième but"

Benito Raman a fait le break au retour des vestiaires, après avoir été très actif en première période. Le but, cependant, semble avoir été attribué à Shankland contre son camp.

En première période, Benito Raman était le Mauve qui se démenait le plus sur le front de l'attaque, mais l'habituel supersub devenu titulaire a manqué le cadre à quelques reprises. C'est finalement en seconde mi-temps qu'il a inscrit un but très important, faisant le break. "Sur papier, ça a beau être un match facile, jouer le dernier n'est jamais évident", estime Raman après le match. "Le premier but tombe un peu tard, mais fait beaucoup de bien, juste avant la mi-temps".

Reste à voir si le deuxième lui sera attribué : a priori pas, car Lawrence Shankland a dévié le ballon dans ses propres filets. "Je fais une tête en direction du but. D'accord, le défenseur (sic) la touche, mais ça ne change pas la trajectoire, donc je trouve que ça devrait être but pour moi", souligne Benito Raman. "Je le considère comme mon 5e but, en tant que buteur c'est important d'en avoir cinq plutôt que quatre (sourire)".

Plus qu'un supersub ?

Raman a-t-il donc enfin un statut de titulaire à Anderlecht, capable d'être décisif en débutant le match ? "Que je rentre ou que je commence, ça se passe plutôt bien pour moi. En tant que joueur, vous voulez jouer un maximum, mais ce qui compte est d'aider l'équipe", relativise-t-il. "J'espère jouer chaque minute, mais si je dois me contenter de faire la différence en rentrant, ça me va".