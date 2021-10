Seraing dans le dur : "Une mauvaise passe"

Ce vendredi soir, le RFC Seraing s'est incliné face au Sporting de Charleroi (1-3). Les Zèbres ont facilement pris la mesure des promus sérésiens encore en apprentissage.

Le Sporting de Charleroi s'est facilement imposé au Pairay ce week-end. Après 23 minutes de jeu, les Carolos menaient 0-2. En début de seconde période, la messe était dite quand Morioka a planté la troisième rose pour les visiteurs. Finalement, les Métallos réduiront la marque grâce à un auto-but hennuyer. "Charleroi était plus fort ce vendredi. C'est une équipe expérimentée qui a l'habitude de ces matchs de haut niveau. De notre côté, nous sommes le promu qui continue d'apprendre", a confié Gérald Kilota en conférence de presse.

Les Métallos affichent un bilan de 3 points sur 18. "Une mauvaise passe, un creux que beaucoup d'autres équipes vont également connaître. Nous allons travailler et essayer de régler tout ça. Nous n'avons pas un gros effectif comme les autres formations et nous devons faire avec nos moyens. Maintenant, nous sommes aussi bien analysés par les autres équipes et nous ne trouvons pas parfois la solution pour passer outre", a conclu le capitaine des Sérésiens.