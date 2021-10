Un Anderlecht paradoxal ? "Meilleurs en deuxième mi-temps ? Oui, mais moins en contrôle"

Anderlecht a disputé une rencontre maîtrisée, peinant d'abord à trouver l'ouverture puis prenant ses marques en seconde période.

Comme souvent avec Anderlecht, on se retrouve au coup de sifflet final avec des impressions paradoxales sur la rencontre à laquelle on a assisté. La première mi-temps ? Médiocre des deux côtés, mais avec un RSCA en contrôle prenant finalement l'avantage. La seconde ? Plus ouverte et avec cinq buts à la clef. "Chaque semaine, il y a des opinions positives et des opinions négatives sur notre match", rigole Vincent Kompany après la rencontre.

"Nous avons bien joué entre les lignes et en profondeur, nous nous sommes créés beaucoup d'occasion et en première période, nous étions en contrôle", estime-t-il ensuite. "Même si nous ne marquons pas dans le jeu, nous concédons au maximum une occasion". La seconde période sera très différente. "Il y a eu bien plus d'enthousiasme après la pause, mais aussi de la complaisance. Nous étions trop à l'aise et le Beerschot a pu en profiter", regrette Kompany. "Oui, nous étions libérés en seconde période, mais c'est aussi à ce moment-là que nous concédons le plus d'occasions".

Globalement, cependant, difficile de faire la fine bouche. "On marque quatre buts, on avait de la présence dans le rectangle. C'était un match disputé avec beaucoup de maturité", se réjouit Vincent Kompany.