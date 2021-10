La première victoire de Luka Elsner avec les Rouches : "Ca doit être le début de quelque chose"

La voilà enfin, cette première victoire liégeoise sous Luka Elsner. Elle n'est pas brillante, mais elle peut servir de déclic.

Luka Elsner restait tempéré après la qualification logique, mais sans éclat de ce mardi soir pour les 8es de finale de la Croky Cup. "C'était un match très délicat, une rencontre plus tactique que technique. C'est parfois dur de se sortir d'une spirale quand il y a une série sans victoire", reconnaît l'entraîneur du Standard. "Mais cette première victoire doit être le début de quelqlue chose".

Le Standard n'a pas montré son meilleur visage, mais est clairement une équipe en construction : "C'était un match délicat, mais nous avons réussi à marquer très rapidement, avant de faire preuve d'une maîtrise relative. La défense a été solide, et on s'est mis en position d'accélérer par moments. Malheureusement, le niveau technique était un peu bas", regrette Luka Elsner. "Il faut être à même de faire le break, de faire mieux circuler la balle. Mais c'est toujours compliqué de se déplacer en Coupe, et cette qualification va nous donner un peu de confiance. Il en faudra cependant bien plus samedi", concède-t-il.

"Le match d'aujourd'hui comportait des risques, au vu des attentes qui entourent inévitablement un club de notre stature en Coupe de Belgique", conclut l'entraîneur liégeois, qui retient le positif, notamment sous la forme de quelques retours de blessés. "Il y a des points positifs à souligner, avec les retours de Merveille Bokadi et Gojko Cimirot qui amèneront un plus. Ce n'était pas un match extraordinaire, mais c'est une base sur laquelle on peut construire".