Ally Samatta évalue les chances de l'Antwerp : "Plus de qualité que Genk en 2019"

Le Tanzanien a remporté le titre 2019 avec le KRC Genk. Entre-temps, l'attaquant a rallié l'Angleterre puis la Turquie avant de revenir en Belgique du côté de l'Antwerp. La matricule 1 peut-il décrocher le titre de champion de Belgique ?

Ally Samatta pense que l'Antwerp est capable de devenir champion. "Cette équipe anversoise a plus de qualité que le KRC Genk, avec qui nous avons remporté le titre. Il y a beaucoup plus de concurrence à Anvers, mais cela fait partie du jeu", a expliqué le buteur dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Même si je tiens à souligner que la qualité ne suffit pas. "Il faut aussi former une équipe. Cela a joué un grand rôle à Genk. Nous jouions au football ensemble depuis un certain temps et tout se passait automatiquement. Il est important de former une grande famille", a prévenu l'ancien joueur d'Aston Villa et de Fenerbahçe.