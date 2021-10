Un joueur fait son coming-out en Australie, plusieurs clubs belges affichent leur soutien

Josh Cavallo, joueur d'Adelaide United en D1 australienne, a fait son coming-out via les réseaux officiels du club. Le soutien est massif, y compris en Belgique.

Être gay et footballeur, c'est encore un tabou : rarissimes sont les joueurs osant faire leur coming-out durant leur carrière, de peur des réactions de la part des autres joueurs et du public. On peut citer l'exemple de Robbie Rogers, international américain qui avait révélé son homosexualité en 2013, annonçant sa retraite dans la foulée pour ne pas avoir à vivre au sein du football professionnel avec ce poids. Rogers avait finalement continué sa carrière avec les Los Angeles Galaxy jusqu'en 2017.

Josh Cavallo (21 ans) a suivi cet exemple : milieu axial d'Adelaïde United, en D1 australienne, l'international Espoirs australien a annoncé dans une vidéo poignante ne plus vouloir vivre de "double vie". "Je suis footballeur et je suis gay", lance-t-il face caméra, très ému, via les réseaux sociaux du club. "Vivre cette double vie et essayer d'être joueur professionnel est une expérience que je ne souhaite à personne".

Cavallo évoque la mémoire de Justin Fashanu , ancien joueur anglais ayant révélé son homosexualité en 1990 et ayant fini par se suicider en 1998. Fasanu avait été victime d'une campagne de haine publique, de nombreux joueurs estimant qu'un gay n'avait pas sa place dans un vestiaire professionnel. Les supporters le prenaient souvent pour cible, et Joshua Cavallo avoue y avoir pensé. Le soutien affiché à Cavallo est massif, y compris en Belgique où la Pro League, ainsi que plusieurs clubs dont le Standard et Anderlecht, ont retweeté sa vidéo en lui adressant leurs encouragements.

We applaud your courage and support your message, Josh.



Regardless of gender, race or sexual orientation: football is for everyone. #FootballForAll #LoveIsLove https://t.co/spYYAZCbqy — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) October 27, 2021