Coupe d'Allemagne : le Bayern humilié par le Borussia M'Gladbach

Les Bavarois ont pris l'eau face à une équipe de Gladbach ultra-réaliste.

Soirée à oublier pour le Bayern. En déplacement du côté du Borussia M'Gladbach dans le cadre du 2e tour de la Coupe d'Allemagne, les Bavarois se sont inclinés sur le score lourd de... 5-0 !

Ultra-réalistes devant la cage de Neuer, Gladbach menait déjà 3-0 après 21 minutes de jeu suite à un but de Koné et un doublé de Bensebaini (ex-Lierse). En seconde période, les Fohlen enfonçaient un peu plus le clou suite à un doublé d'Embolo. Les hommes de Julian Nagelsmann devront vite se remobiliser ce week-end en championnat contre l'Union Berlin.

Plus tôt dans la journée, le Bayer Leverkusen s'est également fait surprendre avec une élimination contre Karlsruher, club de D2 allemand (score final : 1-2). On notera également l'élimination du Stuttgart d'Orel Mangala (qui a joué les 90 minutes), défait 0-2 contre Cologne.