Mazzù défend le choix de la rotation après l'élimination en Coupe : "On a adopté la même philosophie"

L'aventure en Coupe pour Felice Mazzù et ses joueurs aura été courte. Quand un entraîneur fait des rotations et perd, il est pointé du doigt. Même lorsque c'est l'entraîneur de l'équipe promue qui, à la surprise générale, est en tête du championnat.

Bien sûr, l'adversaire a aussi tourné. Mais Mazzù a aligné sept nouveaux noms dans son équipe : Pirard, Bager, Sorinola, Paolucci, François, Marcq et Avenatti. Pas trop de changements d'un coup ? "Il y a eu pas mal de joueurs qui ont eu peu de minutes de jeu et d'autres qui ont eu le maximum de minutes de jeu. De plus, ce match a eu lieu trois jours après celui d'Eupen", a répondu Mazzù.

Il est convaincu que c'était la bonne composition pour le match. "Il s'agissait non seulement d'un choix de rotation, mais aussi du contexte. On a adopté la même philosophie en championnat mais avec des autres joueurs. Avant le premier but malinois, on était la meilleure équipe en termes de mouvement, de création de jeu. Malheureusement, on prend ce but sur une erreur. Cela fait partie de notre ADN, on doit l’accepter. Après, on a continué à jouer, la mentalité était bonne mais on n’a marqué qu’une seule fois. Ce but arrive peut-être un peu tard", a souligné l'ancien coach de Genk et de Charleroi.

L'Union pensait-elle trop aux PO1 qu'à la Coupe ? "Les priorités ne sont pas ailleurs. On essaie de jouer chaque match pour le gagner. Cette élimination est donc une déception par rapport à ce qu’on a montré dans la mentalité, dans l’envie. On aurait pu ne pas perdre ce soir. On est des compétiteurs, on aurait aimé continuer dans la compétition", a conclu Mazzù.