Mouscron progresse, "millimètre par millimètre, même si je préférerais des centimètres..."

L'Excel Mouscron va-t-il tirer du positif de cette élimination en Coupe ? La lanterne rouge de D1B n'a en tout cas pas à rougir.

Mouscron arrivera-t-il "boosté" vendredi à Virton, pour ce qu'on appelle communément un match "à six points" face à un concurrent direct dans la course au maintien ? "Le boost idéal aurait évidemment été une victoire, mais je n'ai pas senti les joueurs démobilisés après l'élimination", reconnaît José Jeunechamps après le match. "Ils sont conscients que nous progressons, et qu'il y a une équipe merveilleuse qui travaille au quotidien dans ce club pour que nous nous en sortions".

Un Excel en progression

L'Excel a montré du progrès, même si la route est encore longue. "Je suis content de l'organisation défensive, qui commence à prendre forme. J'ai dit à mes joueurs que c'était le plus "facile" à mettre en place, et sans dire que c'est chose faite, ça avance", se réjouit Jeunechamps. "Maintenant, il va falloir apprendre à faire mal à l'adversaire. En première période, nous étions trop bas à mon goût. Il y a eu des opportunités, mais elles n'ont pas été bien gérées, par manque de justesse technique ou par des mauvais choix", souligne le coach des Hurlus.

"La seconde période a corrigé quelques manquements, mais on ne fait pas assez mal à l'adversaire. Cela dit, nous avançons, millimètre par millimètre. J'aurais aimé que ce soit centimètre par centimètre, mais il faut faire notre chemin", conclut José Jeunechamps.