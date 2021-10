Elias Spago : "Nous avons fait le job et c'est une victoire méritée"

Ce mercredi soir, le RFC Seraing s'est imposé contre Saint-Trond (3-2) en seizième de finale de la Coupe de Belgique.

Jordi Condom avait décidé de faire tourner lors du match de Coupe afin de faire souffler un peu ses cadres, d'éviter des blessures et de voir ses remplaçants à l'oeuvre. Le jeune Elias Spago était titularisé au poste de back gauche. "Nous avons effectué une bonne prestation malgré un petit passage à vide en deuxième mi-temps. Nous nous sommes bien rattrapés et nous avons joué en équipe et nous sommes parvenus à revenir dans la rencontre. Ce fut compliqué, mais nous avons fait le job et c'est une victoire méritée", a confié le joueur âgé de 20 ans à l'issue de la rencontre.

Le défenseur était fatigué durant les prolongations. "J'avais des crampes et quand j'ai vu que j'avais quelques soucis pour remonter, j'ai préféré rester derrière et jouer simplement", a souligné le jeune Sérésien.