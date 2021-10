Rooney s'emballe: "Trop de joueurs ne veulent pas tout donner"

L'ancienne star de Manchester United donne la leçon aux joueurs de Solskjaer.

Après l'humiliation connue face à Liverpool (0-5) en Premier League dimanche, l'entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer a été ciblé par de très nombreuses critiques. Mais de son côté, l'ancien buteur des Red Devils Wayne Rooney a tenu à secouer les joueurs mancuniens.

"Les joueurs doivent se remettre en question et se regarder. C'est trop facile pour le manager de prendre la responsabilité entière quand ces joueurs qui sont payés beaucoup d'argent pour faire le travail ne le font pas assez bien. Il y a une grande responsabilité sur ces joueurs. Ce sont des joueurs de classe mondiale, des joueurs internationaux et un club comme Manchester United a besoin de plus. Il y a des exigences élevées dans ce club, une pression élevée, et je vois trop de joueurs qui ne veulent pas revenir, ne veulent pas défendre, ne veulent pas tout donner. Et ce n'est pas acceptable", a fustigé le coach de Derby County pour le Daily Mail.