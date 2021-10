Sandra et Nusa augmentent la concurrence à Bruges: "Leur futur? Je n'ai pas une boule de cristal"

La victoire en Coupe de Belgique contre Deinze n'a pas été profitable qu'à Bas Dost et José Izquierdo.

Cisse Sandra et Antonio Nusa ont marqué aussi la rencontre face à Deinze de leur empreinte. Le premier était titulaire et s'est créé des occasions, le second est entré en cours de match et a mis le feu à une rencontre qui s'était endormie. Voilà donc deux choix de plus pour Philippe Clement... mais pour le futur.

"Nous savions déjà que ces deux joueurs avaient des choses à nous offrir, nous l'avions déjà pu le voir lors des rencontres de Bruges NXT et à l'entraînement. Quel sera le futur de ces deux jeunes joueurs? Est-ce qu'ils vont jouer encore cette saison? Je ne sais pas, je n'ai pas une boule de cristal, et avec des jeunes joueurs on ne sait jamais comment ils vont évoluer. Nous devons rester calmes et les laisser grandir".

Avec le nombre de matches que le Club de Bruges va jouer cette saison, les deux joueurs auront leur mot à dire à un moment ou à un autre cette saison.