Critiqué, fatigué, Kevin De Bruyne cherche un second souffle

C'est assez rare pour le souligner : ces derniers jours, la presse anglaise a critiqué De Bruyne qui n'est pas dans la forme de sa vie.

12 rencontres, un peu plus de 700 minutes de temps de jeu, 3 buts et une passe décisive avec Manchester City : le début de saison de Kevin De Bruyne avec son club n’est pas à la hauteur des attentes. Ce samedi, lors de la défaite contre Cristal Palace, il a été remplacé très tôt dans la rencontre alors que son équipe était menée, et la presse anglaise dans son ensemble a souligné la mauvaise performance du Diable Rouge.

Après la rencontre, Pep Guardiola n’a pas ignoré les critiques ni la mauvaise passe du Diable Rouge. "Notre équipe a un niveau élevé et ce n’est pas simple de rester toute la saison à son meilleur niveau. Kevin sait qu’il y a des bons et des mauvais moments sur une saison". De là à le laisser au repose en Ligue des Champions contre Bruges avant un calendrier très chargé ? "C’est une décision que je pourrais prendre ".

On le sait, en début de saison et à maintes reprises, De Bruyne a souvent parlé de fatigue mentale, de succession des rencontres et il a déjà eu de la part de Guardiola du temps pour se remettre de sa blessure en début d’exercice. Cependant, on sent chez le milieu de terrain une sorte de lassitude.

Entre l’Euro qui s’est terminé tard, la saison qui a repris assez rapidement et des matches plus rapprochés cette saison (à cause de l’arrêt du football à la suite du Coronavirus, une fenêtre internationale supplémentaire a été ajoutée pour terminer les qualifications pour la prochaine coupe du monde à temps, sans parler de la Nations League), la saison est longue, et encore plus en Angleterre avec toutes les compétitions.

La probabilité d’un forfait, ou d’une mise sur le banc, de De Bruyne contre Bruges est donc très grande. Comme nous vous le disions hier, les Mancuniens vont avoir un calendrier assez chargé dans les prochaines semaines avec un duel contre Manchester United, un autre contre le PSG qui pourrait être déterminant pour la suite de la campagne et des duels prometteurs contre Everton et West Ham, City aura besoin d’un De Bruyne à 100%... et les Diables aussi.