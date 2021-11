Mignolet et le plan de Bruges: "Garder le zéro derrière le plus longtemps possible..."

Le gardien du Club de Bruges, qui a déjà joué sur la pelouse de l'Etihad, veut surtout que Bruges garde confiance.

Le match aller, Simon Mignolet voudrait l'oublier. Prendre 5 buts pour un gardien de but, c'est toujours compliqué. L'Etihad, il connait puisqu'il y a déjà joué avec Liverpool. "J'ai déjà gagné ici", a déclaré le gardien du Club en conférence de presse. "Mais j'y ai aussi perdu ... mais c'est le passé. Ce qui est important, c'est ce que nous allons faire demain."

L'ancien gardien de Liverpool sait que ce sera, bien évidemment, très compliqué: "Nous devons avoir confiance en nous... nous sommes Bruges ! City est une grosse équipe et on sait que ce sera difficile de prendre des points ici, il nous faudra un peu de chance. On n'est pas juste venu ici pour faire un bon match, mais on veut aussi faire un résultat".

Si Clement a parlé d'un plan, celui de Mignolet est assez simple: "Il faut garder le zéro derrière le plus longtemps possible. Après, ils vont douter, le public va devenir nerveux... et si nous avons des occasions en fin de match comme lors du match aller... qui sait. Eux, ils doivent gagner, ils vont donc devoir mettre du rythme."

En espérant que ce rythme ne soit pas trop élevé et qu'à l'inverse, le premier but ne tombe pas trop vite. Sinon, la soirée risquerait encore d'être compliquée.