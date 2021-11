Philippe Clement est réaliste: "Nous avons pris 4 points... mais ici il faudra un peu de chance"

Entre la peur lors du tirage au sort et le futur de l'équipe, Philippe Clement a fait le tour de la question, d'une façon toujours pragmatique comme il en a l'habitude.

Philippe Clement n'est pas un coach fantasque, tout le monde le sait. Il connait les qualités de son équipe, mais aussi à qui elle va se frotter ce mercredi: "C'est une des deux meilleures équipes du monde. On reste focus sur nos qualités, mais on va tout faire pour essayer de faire un résultat", a déclaré le T1 des Gazelles en conférence de presse.

Dans un premier temps, sans parler de la tactique, Clement a mis la pression sur Manchester City: "Pour eux, c'est une rencontre importante, pour la qualification mais aussi pour la première place. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre des points contre nous, ils auront la pression".

© photonews

Ensuite, ce qu'il ne veut surtout pas faire, c'est comparer la rencontre face à City à celle du PSG: "City, ce n'est pas le PSG. L'équipe de Guardiola presse fort et assez haut, alors que le PSG c'est tout le contraire. On ne peut donc pas jouer de la même façon contre les deux équipes. Mais on doit tout de même jouer en tant que groupe. Cela nous permettra de passer un cap".

Mais une chose est certaine: une fois ce match terminé, le Club de Bruges aura encore des objectifs et un rôle à jouer: "Beaucoup de personnes disaient qu'on n'allait pas prendre le moindre point... et on en a 4. Ces points, nous les avons mérités sur le terrain. Mais mercredi, on devra avoir un peu de chance, c'est la réalité du football actuel. Cela nous apportera de l'expérience pour le futur, quoi qu'il en soit".

Le futur, en Europe, ce sera un match au sommet contre Leipzig qui pourrait être décisif pour la troisième place, avant un dernier match au PSG qui pourrait encore avoir de l'enjeu.