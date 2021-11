Accord trouvé entre le Standard et Courtrai pour Luka Elsner

Le Standard avait démarché son nouveau coach alors que celui-ci était en fonction à Courtrai.

Le Standard a indiqué via communiqué, être parvenu à un accord avec le KV Courtrai pour la venue de Luka Elsner et de ses deux adjoints Léo Djaoui et Serge Costa.

Les deux clubs se félicitent de cette rencontre positive et de cet accord, au terme d'une rencontre où "le débat se voulait constructif et dans une volonté d’apaisement", comme on l'explique du côté du Standard.