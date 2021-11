Hein Vanhaezebrouck revient sur la fin de match chahutée à Belgrade : "L'arbitre était obligé de sanctionner"

Auteurs d'un sans-faute en Conference League, les Buffalos espèrent continuer sur cette lancée à l'aube de la 4e journée.

Leader avec le maximum de points (9/9), La Gantoise retrouve le Partizan en Conference League et en cas de victoire, les Buffalos peuvent tuer tout suspense et s'assurer de la tête du groupe.

Hein Vanhaezebrouck est revenu sur les protestations des Serbes lors du match aller, et l'exclusion de l'entraîneur Stanojevic après coup : "Je me suis demandé pourquoi il y a eu tant de protestations après le match à Belgrade, de la part de l'entraîneur et de certains joueurs. J'estime que nous aurions dû obtenir un penalty pour la faute sur Odjidja. Leur meilleure occasion n'est survenue qu'en toute fin de match, lorsque Okumu s'est retrouvé au sol. Et l'arbitre ne l'a pas vu", a expliqué HVH dans Het Laatste Nieuws.

"S'ils avaient marqué sur cette phase, cela se serait terminé en match nul car il n'y avait pas de VAR", a poursuivi Vanhaezebrouck. "Et pourtant, après le match, il y a eu beaucoup de réclamations de leur côté envers le trio arbitral, au point que l'arbitre a été obligé de sanctionner. Je me suis vraiment demandé pourquoi toute cette agitation était nécessaire au vu des faits de jeu."