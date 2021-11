Une large sélection argentine avec 34 joueurs, dont les stars parisiennes blessées

Lionel Scaloni a brassé large pour sa sélection en vue des éliminatoires pour le Mondial 2022, reprenant 34 joueurs.

Lionel Messi et Leandro Paredes, actuellement indisponibles pour blessure, ont bien été repris par le sélectionneur argentin et continueront donc à effectuer leur revalidation au sein du staff fédéral. Angel Di Maria est également présent, tout comme Paulo Dybala, Giovani Lo Celso ou encore Joaquin Correa, mais également bon nombre de joueurs évoluant sur le continent américain (4 joueurs de River Plate, 2 joueurs de Boca Juniors, un joueur de Rosario Central et un joueur des Tigres mexicains).

L'Argentine dispute deux chocs durant cette trêve internationale, face à l'Uruguay le 13 novembre, puis contre le Brésil le 17. L'Albiceleste est deuxième de la poule de qualification sud-américaine, avec une confortable avance de 7 unités sur le troisième, l'Equateur.