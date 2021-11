L'enfant chéri du Club de Bruges affole les cadors européens, un club de Premier League prépare son offre

Charles De Ketelaere figure sur la liste des grands clubs européens. Le golden boy du Club de Bruges quittera la Venise du Nord l'été prochain, c'est certain. Et il devrait battre le record de transfert sortant de JPL.

La valeur marchande de Charles De Ketelaere s'élève déjà à 25 millions d'euros, mais il est impensable que le Club de Bruges le laisse partir pour cette somme. Il est plus probable qu'il soit de l'ordre de 40 millions d'euros ou plus. Ce ne sont plus seulement les équipes de second rang qui le désirent. Ce sont les meilleures équipes qui lorgnent CDK.

Dans un premier temps, l'Atalanta et le Milan AC se sont montrés intéressés, mais des clubs disposant de plus gros moyens financiers se sont manifestés. Y compris un cador anglais, selon Het Laatste Nieuws. Un club qui fera certainement une offre prochainement. Tout comme le PSG, contre lequel il a également impressionné. Ses performances en Ligue des champions et en Ligue des nations l'ont placé sur la carte internationale. Le prix record du transfert de Jonathan David (27 millions d'euros) sera de toute façon battu !