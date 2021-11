L'entraîneur de Fenerbahçe confiant pour la suite après la victoire à l'Antwerp

Vitor Pereira était un entraîneur satisfait après la victoire de Fenerbahçe à l'Antwerp(3-3). Grâce à cette victoire, l'entraîneur, qui a été sous le feu des critiques ces dernières semaines, a retrouvé la foi

"Aujourd'hui, je suis très heureux à la fois du résultat et de la performance de mon équipe. Nous avons mérité la victoire. Nous avons marqué 3 buts sans en encaisser un seul. Le score aurait même pu être beaucoup plus lourd", a lâché d'emblée Vitor Pereira en conférence de presse.



Pereira croit toujours aux chances de son équipe de se qualifier pour le prochain tour de l'Europa League. "Nous sommes toujours dans la course. Si nous jouons comme aujourd'hui, nous pouvons gagner à l'Olympicaos aussi."