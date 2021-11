D1A : Saint-Trond surprend Malines, Courtrai arrache le partage contre le Beerschot

Deux rencontres de la quatorzième journée de Jupiler Pro League avaient lieu en milieu de soirée ce samedi.

Malines-Saint-Trond 0-1

Les Malinois pensaient ouvrir le score via Kevin Mrabti mais le but de l'ailier malinois était annulé pour une position de hors-jeu de Rob Schoofs (21e). Saint-Trond prendra les commandes de la rencontre sur coup franc à la suite d'un but contre son camp de Lucas Bijker (34e), 0-1.

En seconde période, le KaVé poussera pour égaliser mais n'y parviendra alors que les Canaris seront réduits à dix après l'exclusion de Robert Bauer (87e). Le STVV décroche sa première victoire depuis le 25 septembre (1-2 au Standard). Au classement, les Trudonnaires grimpe en 10e position avec 18 points tandis que Malines reste provisoirement 4e avec 23 points.

Courtrai-Beerschot 1-1

Après sa victoire contre Seraing, le Beerschot a longtemps cru enchaîner un deuxième succès de rang à Courtrai. Raphael Holzhauser ouvrira le score sur penalty après un coup de coude de Pape Gueye sur Lawrence Shankland (56e), 0-1. Mais les Kerels égaliseront dans les derniers instants via Faïz Selemani (89e), 1-1. Le Beerschot occupe toujours la lanterne rouge avec 6 points. Courtrai se classe 9e avec 20 points.

Een overwinning van KV Mechelen levert u 1,95 maal uw inzet op bij BETFIRST! Bij een gelijkspel kan u 3,75 maal uw inzet verdienen en bij een overwinning van STVV zelfs 3,95 maal uw inzet!