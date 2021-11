La Gantoise piétine : "C'est frustrant"

Ce dimanche, La Gantoise est repartie du Pairay avec seulement un point dans son escarcelle. Les Buffalos ont été tenus en échec par le promu sérésien (0-0) lors de la quatorzième journée de Jupiler Pro League.

La Gantoise a laissé échapper des points précieux ce week-end en partageant l'enjeu au RFC Seraing. L'écart avec les quatre premiers est déjà de cinq points, l'Union est même à treize points. "Treize points, c'est beaucoup", soupire Alessio Castro-Montes à l'issue de la rencontre. "Cela fait maintenant un moment que nous ne parvenons pas à enchaîner. Cette défaite contre l'Union et ce match nul contre Seraing : nous devions prendre plus qu'un seul point. C'est frustrant. Sans parler de l'arbitrage qui est également frustrant. Mais le gros problème, c'est que contre les équipes de la colonne de droite, contre un bloc bas, nous créons trop peu d'occasions. Même si nous pensons que nous sommes meilleurs. Frustrant", lâché le back droit des Buffalos.

"Les Playoffs 1 sont toujours notre objectif"

La colonne de droite correspond également à la position actuelle de Gand. Une chose que Castro-Montes aimerait voir changer dès que possible. "Les Playoffs 1 sont toujours notre objectif. Nous devons continuer à aller de l'avant, même si ce sera difficile si nous ne gagnons pas ce genre de match. Pourtant, je continue de croire que les choses peuvent changer rapidement", a-t-il déclaré. "Contre Seraing, il nous manquait juste ce petit quelque chose : on ne tenait pas assez le ballon, on n'avait pas assez de profondeur, on ne se créait pas assez d'occasions.... Nous avons tant de créativité, mais nous en profitons si peu. Darko (Lemajic, ndlr) a fait son match en termes de suivi de balle et de projection, mais autour de lui, il ne s'est pas passé grand-chose. Ne courons-nous pas assez de mètres désagréables les uns pour les autres ? Eh bien, nous devons essayer de les faire. Même si vous ne réussissez pas toujours ou si vous pensez que c'est inutile. Parce que c'est comme ça qu'on peut démolir une défense. Nous devons travailler sur ce point dans les semaines à venir", a conclu Castro-Montes.