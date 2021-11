Beaucoup de regrets après Courtrai-Beerschot, même de la part du sauveur des Kerels

Lors de Courtrai-Beerschot, il n'était pas facile de choisir l'homme du match. Selemani a encore été important pour les Kerels, mais les deux gardiens ont fait un bon match.

Marko Ilic a de nouveau réalisé un bon match pour Courtrai et a permis à son équipe de prendre un point. "Moi un bon match ? Maintenant, ce n'est que déception", tel était le verdict du dernier rempart du stade des Éperons d'or. "Peut-être qu'après, je pourrai parler de ma propre performance et voir que j'ai fait un bon match, mais je voulais surtout gagner maintenant."

Selemani avait le même sentiment. "Encore le sauveur de Courtrai ? Eh bien, je veux surtout aider l'équipe et continuer à y croire. J'aurais aimé avoir plus qu'un point."

Au Beerschot, Mike Vanhamel a souvent été l'homme de la situation. "Nous savons ce que nous avons avec lui", reconnaît Tom Pietermaat. "Nous savons que nous pouvons compter sur lui. Et en plus, on voit de plus en plus la patte du coach."