Noë Dussenne, le renfort qu'il fallait au Standard

Mis aux oubliettes sous Leye, le défenseur est revenu en force depuis l'arrivée de Luka Elsner. En quelques matches, le Montois a mis tout le monde d'accord.

Des moments compliqués, Noë Dussenne en a vécus au Standard. Arrivé en août 2019 en provenance de Mouscron, le défenseur était censé apporter de la concurrence sur le plan défensif dans un effectif dirigé à l'époque par Michel Preud'homme. Mais quelques semaines seulement après son arrivée, le Montois est victime d'une rupture des ligaments croisés qui l'éloignera des terrains pendant six longs mois.

Dussenne devra finalement attendre la saison 2019-2020 et l'arrivée de Philippe Montanier pour se faire une place dans le onze de base. Le défenseur se fondra parfaitement dans la défense à cinq mise en place par le Français. Cependant, l'arrivée de Mbaye Leye en janvier 2021 changera complètement la donne pour l'ex-défenseur de Gand ou encore de Mouscron.

Sous le Sénégalais, le Standard repasse dans une défense à 4. D'abord confirmé dans le onze de base, Dussenne perdra ensuite petit à petit sa place pour se retrouver à nouveau sur le banc. Touché par la Covid-19, le défenseur mettra également du temps à retrouver sa forme.

Une renaissance qui rappelle celle de Renaud Emond

Avec Leye, le défenseur de 29 ans n'aura plus du tout voix au chapitre. Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival (un prêt du côté de Seraing était évoqué), le joueur n'apparaîtra plus dans l'effectif des Rouches... jusqu'à l'arrivée de Luka Elsner qui sonnera comme une véritable renaissance pour le Montois.

Dès le premier match du Slovène, Dussenne retrouve sa place dans l'arrière-garde et livre même une très belle prestation contre OHL. Depuis, il n'a plus quitté une seule fois le onze de base et s'est imposé comme un leader sur le terrain : "J'ai galéré pour être au Standard. Ce n'est pas un petit obstacle qui allait me faire partir. Je veux performer ici à Liège", avait-il déclaré à l'issue du nul 2-2 contres les Louvanistes.

Ce come-back ressemble un peu à celui qu'avait vécu à l'époque Renaud Emond. Le Gaumais, qui évolue désormais du côté de Nantes, avait été placé dans le noyau B sous Yannick Ferrera avant de faire son retour dans l'effectif liégeois pour finalement exploser lors de l'arrivée de Ricardo Sa Pinto.

Ce dimanche contre le Club, Dussenne a été élu à juste titre homme du match. Précieux sur le plan défensif, le joueur s'est mué en buteur sur penalty et aurait même pu inscrire un doublé. Le retour du défenseur est en quelque sorte un nouveau renfort pour le club liégeois, toujours à la recherche d'une certaine stabilité défensive. Nul doute que le tandem Laifis-Dussenne va faire du bien aux Rouches dans les semaines à venir.