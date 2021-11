Eden Hazard à Newcastle United ? "Il adorerait jouer sous Eddie Howe"

C'est l'une des rumeurs à suivre cet hiver : le retour d'Eden Hazard en Premier League, non pas à Chelsea mais chez le "nouveau riche", Newcastle United.

Alors que Newcastle a officiellement intronisé son nouvel entraîneur Eddie Howe, le "club le plus riche du monde" depuis son rachat par le Fonds d'Investissement Saoudien va devoir s'activer, d'abord sur le terrain pour rattraper une partie du retard accumulé sur les premiers non-relégables, ensuite en coulisses pour renforcer le noyau dès cet hiver.

Et parmi les cibles les plus fameuses des Magpies, le nom d'Eden Hazard revient désormais régulièrement. Jack Wilshere, ex-international anglais (toujours sans club), a bien connu Eddie Howe à Bournemouth et n'a aucun doute : Hazard "adorerait" être entraîné par le nouveau coach de Newcastle United. "Il avait été génial avec moi, m'avait beaucoup aidé. C'était difficile car je venais d'un grand club, Arsenal. Hazard est encore d'un autre niveau mais je pense qu'il adorerait jouer sous Eddie Howe, c'est un coach qui vous donne envie de jouer pour lui", déclare Wilshere sur talkSPORT.

Newcastle a en tout cas les moyens de s'offrir Eden Hazard, qui deviendrait la recrue "phare" de l'hiver et pourrait retrouver la Premier League après ses difficultés à Madrid. À court terme, ce serait cependant pour lutter contre la relégation.