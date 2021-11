Dante avec les stars : "Mon parcours n'a pas été facile, mais j'y ai toujours cru"

Dante Vanzeir vit un rêve de gosse : le jeune attaquant de l'Union Saint-Gilloise a rejoint le groupe des Diables Rouges ce mardi, et a hâte d'en découdre.

Dante Vanzeir est arrivé à Tubize accompagné de Leandro Trossard, qu'il connaît bien depuis leur écolage commun (bien qu'à quelques années d'écart) du côté du Racing Genk. "Ca aide pour trouver mes marques, mais tout le monde a été très gentil et accueillant, m'a félicité et souhaité la bienvenue", lance-t-il d'emblée avec le sourire. "J'ai hâte de commencer. Je ne sais pas encore trop quelle chanson de bizutage je vais entonner. Celle de l'Union ? C'est peut-être un peu facile (rires)".

À la recherche du Deniz Undav des Diables

Vanzeir doit encore prendre ses marques, mais il le fera avec des étoiles plein les yeux. "Je n'ai pas encore discuté avec le coach mais ça viendra, j'imagine. Côtoyer tous ces joueurs, De Bruyne, Hazard, c'est un rêve de gosse, oui", reconnaît-il. "Je dois encore trouver le Deniz Undav des Diables, en effet. Peut-être un attaquant avec de grosses qualités de finition comme Benteke, ou Lukaku même s'il est absent. Mais tous ici ont d'énormes qualités, je crois que je n'aurai pas de mal à jouer avec eux!".

Jouer avec eux, ce n'était en tout cas pas forcément prévisible il y a encore un an ou deux pour l'encore jeune Vanzeir, passé par des hauts et, surtout, des bas dans sa carrière entamée à Genk avant de repartir plus bas sur l'échelle du football belge. "Mon chemin n'a pas été le plus facile", concède-t-il. "J'ai eu des moments compliqués, des blessures, mais j'y ai toujours cru. Il y a plus d'un chemin vers le top. Je ne peux pas dire que je m'attendais à être repris, cependant. C'est un rêve de gosse donc tu y penses toujours, mais ça reste spécial".

Reste désormais à voir si Dante Vanzeir va obtenir du temps de jeu. "Je l'ai déjà dit, je suis réaliste. Je pense surtout à prendre du plaisir et à apprendre au contact de tels joueurs. J'ai hâte de voir le niveau à l'entraînement, déjà", relativise l'Unioniste. "Mais bien sûr, je reste ambitieux, je prendrai chaque minute qu'on me donnera et j'espère pouvoir montrer quel joueur je suis".