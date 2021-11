La RD Congo facile en Tanzanie, le Ghana accroché en Ethiopie

Alors que l'Ouganda a perdu deux points importants, la République Démocratique du Congo a repris provisoirement la tête de son groupe.

Le Ghana a été tenu en échec en Ethiopie, 1-1. Tout avait pourtant bien commencé pour les Ghanéens avec l'ouverture du score d'Andre Ayew après 22 minutes. Kebede a cependant égalisé après 72 minutes pour l'Ethiopie, ne permettant pas au Ghana de provisoirement dépasser l'Afrique du Sud.

L'Ouganda a également été tenu en échec sur sa pelouse face au Kenya, 1-1. Et les choses auraient pu être bien pires pour les locaux, qui ont égalisé à la 89e par l'intermédiaire de Fahad Bayo après l'ouverture du score d'Olunga à l'heure de jeu.

Dans la dernière rencontre de cette après-midi, la République Démocratique du Congo s'est facilement imposée en Tanzanie, 0-3. Les trois buts ont été inscrits par Kakuta, Idumba et Malango Ngita. Christian Luyindama, Chancel Mbemba, Samuel Bastien et Dieumerci Mbokani étaient titulaires. Yannick Bolasie, Edo Kayembe, Neeskens Kebano sont montés au jeu, alors que Jackson Muleka et Fabrice N'Sakala sont restés sur le banc.