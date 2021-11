Cullen et Olsson pour faire dérailler le Portugal et l'Espagne ? Le programme des internationaux du RSCA

Le RSC Anderlecht a beau être en difficulté en championnat, il compte plusieurs internationaux confirmés. Et ils seront très occupés durant cette trêve !

Josh Cullen et l'Irlande voudront faire dérailler le Portugal

Le Portugal est actuellement deuxième de sa poule, un point derrière la Serbie, mais la Seleçao, qui compte un match de moins peut corriger le tir dès ce soir : Cristiano Ronaldo et ses équipiers se rendent chez Josh Cullen, en Irlande. Cette même Irlande qui, au match aller, n'avait dû qu'à un doublé tardif de CR7 de finalement s'incliner au Portugal : le quintuple Ballon d'Or avait marqué aux 89e et 96e (!) minutes, évitant à son équipe une déroute qui aurait fait tache (2-1) ... et la condamnerait actuellement presque aux barrages.

Autant dire que même si elle est éliminée, l'Eire aura ce match en tête et envie de prendre une petite revanche, sachant très bien que si elle réussit quelque chose ce soir, le Portugal recevra la Serbie sous haute tension dimanche à Lisbonne. Cullen, qui avait disputé les 90 minutes du premier match, donnera certainement tout. Avant de clore cette campagne dimanche, au Luxembourg, pour un match à bien moindre enjeu ...

Olsson et la Suède directement qualifiés aux dépens de l'Espagne?

La péninsule ibérique est décidément à la peine dans ces qualifications : s'il faudrait une catastrophe pour que l'Espagne ne dispute pas les barrages (la Roja compte 4 points d'avance sur la Grèce), la première place du groupe paraît compromise avec 2 points de retard sur la Suède de Kristoffer Olsson, qui se déplace en Géorgie ce soir (18h).

Alors que l'Espagne se rend à Athènes et n'a pas droit à la moindre erreur (une défaite mettrait même une énorme pression sur les demi-finalistes du dernier Euro), la Suède doit donc éviter de perdre des points à Tbilissi chez une équipe déjà éliminée. Dimanche, elle se déplacera à Séville. Les deux équipes auront leur sort en mains mais il y a de grandes chances pour qu'Olsson, Ibrahimovic et leurs équipiers puissent se contenter d'un nul ...

Murillo et le Panama n'ont pas droit à l'erreur

Le Panama a pris un départ encourageant dans les qualifications de la zone CONCACAF, mais tout reste à faire : les Canaleros sont actuellement quatrièmes de la poule unique de qualification avec 8 points, deux de plus que le Costa Rica et trois de plus que la Jamaïque. Amir Murillo, titulaire en sélection, affrontera ce samedi le Honduras (à l'extérieur), lanterne rouge, avant de recevoir le Salvador, avant-dernier : autant dire que le résultat de ces deux rencontres pourra déterminer les ambitions panaméennes.

Qualifié pour la première fois de son histoire pour une Coupe du Monde en 2018, le Panama a un coup à jouer. La 4e place est synonyme de barrage intercontinental avec une équipe d'une autre confédération (Asie, Amérique du Sud ou Océanie). Mais le Canada n'est qu'à deux points, et la zone CONCACAF n'en est qu'à la moitié de sa phase qualificative ...

Christian Kouamé et la Côte d'Ivoire veulent écarter le Cameroun

Matchs cruciaux pour la Côte d'Ivoire de Christian Kouamé, qui peut espérer du temps de jeu. Après la réception du Mozambique, lors de laquelle les Éléphants ne pourront pas se rater, place au match probablement décisif : Cameroun-Côte d'Ivoire, le 16 novembre. Les Lions Indomptables comptent un point de retard sur les Ivoiriens et peuvent donc chiper le seul ticket disponible pour le prochain tour. Ce sera très tendu à Yaoundé, à n'en pas douter ...

De nombreux internationaux en équipes d'âge

En plus des jeunes belges du RSCA, présents soit en Espoirs (Verschaeren, Sardella, Aït El-Hadj et Kana) soit en U19 (Debast, Stroeykens, Dewilde), Anderlecht voit également Joshua Zirkzee rejoindre les Pays-Bas U21 et Sergio Gomez rejoindre la Rojita. Tous deux avaient été brillants lors des matchs récents, à l'image de ce qu'avait pu réaliser Lukas Nmecha à l'Euro U21 l'été dernier. Bon pour leur confiance et, dans le cas de Gomez qui appartient à Anderlecht, pour leur valeur marchande. Taylor Harwood-Bellis évoluera lui aussi avec l'Angleterre U21. Kristian Arnstad a rejoint la Norvège U19.