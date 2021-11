Christian Benteke a saisi sa chance: "Dès que j'en ai l'occasion..."

Titulaire, Christian Benteke a trouvé le chemin des filets ce samedi soir contre l'Estonie. Pour le reste, il ne veut pas calculer.

Buteur ce samedi contre l'Estonie, Chtistian Benteke ne veut pas s'enflammer, et encore moins rentrer en "guerre" avec Romelu Lukaku. Il veut surtout profiter de la soirée et de sa performance. "Je suis satisfait, car avec le peu de temps de jeu que je peux avoir, je veux le faire fructifier. Je suis content, avec ce but, d'avoir pu contribuer à la victoire de l'équipe."

La victoire de l'équipe, et surtout à la qualification pour un 5ème grand tournoi, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du football belge. "Pour notre pays, c'est quelque chose de grandiose. Il ne faut pas le prendre pour acquis, maintenant on va aller au Qatar et on voudra faire mieux que lors des autres compétitions".

Lui qui n'a que très rarement bénéficié des tournantes pourrait du coup en être la victime ce mardi à Cardiff, puisqu'Origi ou De Ketelaere pourraient débuter: "Les décisions, c'est le coach qui va les prendre. Je ne calcule pas, je ne veux pas me focaliser là-dessus. Juste jouer quand j'en ai l'occasion".